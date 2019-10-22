Владислав Игнатьев: Будет интересно сыграть против Роналду Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

- Скажу только, что мне очень нравится Криштиану Роналду. В восторге от того, что он всегда забивает, отдает передачи и является лидером свой команды. Будет очень интересно против него сыграть, если мне представится такая возможность, - цитируют Игнатьева «Известия».

Напомним, что матч состоится в Турине (Италия) на стадионе «Альянц - Ювентус» и начнется в 22:00 по московскому времени.

Добавим, что после двух туров группового раунда «Локомотив» с тремя очками занимает третью строчку в турнирной таблице группы D. «Ювентус», набрав четыре очка в первых двух встречах, расположился на первом месте.