Пресс-служба «РБ Лейпциг» – о матче с «Зенитом»: Завтра мы победим

Пресс-служба футбольного клуба «РБ Лейпциг» опубликовала запись в соцсети перед матчем против «Зенита» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Наши последние матчи в Лиге чемпионов: поражение, победа, поражение, победа, поражение, победа, поражение. Думаю, мы завтра победим», – говорится в сообщении клуба.

Туром ранее «Зенит» обыграл «Бенфику» (3:1), а «Лейпциг» уступил «Лиону» (0:2).

Our last 7 results in the Champions League:



❌ ✅ ❌ ✅ ❌ ✅ ❌



Guess we're due a win tomorrow then 🤷‍♂️



🔴⚪ #DieRotenBullen #UCL #RBLZEN pic.twitter.com/9nfkCxj5jz