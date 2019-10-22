Пресс-служба «РБ Лейпциг» – о матче с «Зенитом»: Завтра мы победим - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 октября 2019 14:19ФутболГичунцев Артур

Пресс-служба «РБ Лейпциг» – о матче с «Зенитом»: Завтра мы победим

Встреча пройдет в Германии.

Пресс-служба футбольного клуба «РБ Лейпциг» опубликовала запись в соцсети перед матчем против «Зенита» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Наши последние матчи в Лиге чемпионов: поражение, победа, поражение, победа, поражение, победа, поражение. Думаю, мы завтра победим», – говорится в сообщении клуба.

Туром ранее «Зенит» обыграл «Бенфику» (3:1), а «Лейпциг» уступил «Лиону» (0:2).

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