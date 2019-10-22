France Football объяснил отсутствие Неймара в списке претендентов на «Золотой мяч» Журнал France Football объяснил травмами и скандалами непопадание форварда «ПСЖ» Неймара в число претендентов на «Золотой мяч»-2019.

За минувший календарный год бразилец получил три травмы и стал фигурантом четырех скандалов. В марте он оскорбил арбитров матча против «Манчестер Юнайтед», в апреле у него случился конфликт с болельщиком «Ренна», а летом его обвинили в изнасиловании. Также журналистам не понравилось поведение Неймара с желанием сменить «ПСЖ» на «Барселону».

Вчера France Football назвал 30 номинантов на звание лучшего игрока года. В 16-й раз на этот приз будет претендовать Криштиану Роналду.