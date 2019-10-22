Мурило: Адаптация в «Локомотиве» прошла быстро, но поначалу я страдал в России Защитник «Локомотива» Мурило Серкейра перед встречей с «Ювентусом» признался, что с детства мечтал играть в Лиге чемпионов.

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Также бразилец рассказал о своей адаптации в России.

– Лига чемпионов – это мечта детства. Будучи ребенком, я смотрел все игры, которые только мог. Я хочу наслаждаться каждым моментом этого турнира. Мне предстоит сыграть против лучших игроков мира. У Роналду очень успешная карьера, против него будет тяжело, но нужно сделать все возможное, чтобы нейтрализовать его.

Разница между Бразилией и Россией огромная, и это я еще не сталкивался с холодами. Мне еще придется к ним привыкать. Но в целом адаптация в «Локомотиве» прошла быстро, хотя поначалу я страдал в России. Мне очень помог соотечественник Гилерме.

Надеюсь, что своей игрой за «Локо» заслужу приглашение в олимпийскую сборную Бразилии на Олимпиаду в Токио, – приводит слова Мурило ESPN.

22-летний защитник перешел в московский клуб из «Крузейро» летом 2019 года.