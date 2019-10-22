«Лейпциг» предсказал победу над «Зенитом». Петербуржцы ответили «Лейпциг» в своем твиттере нашел закономерность в своих результатах в Лиге чемпионов.

Загрузка...

Согласно тенденции, 23 октября «Лейпциг» обыграет «Зенит».

«Наши последние семь результатов в Лиге чемпионов: поражение, победа, поражение, победа, поражение, победа, поражение. Предполагаем, в таком случае завтра мы должны победить», – сообщила пресс-служба немецкого клуба.

В свою очередь петербуржцы намекнули, что в этом сезоне они должны попасть в плей-офф Лиги чемпионов. «Как вы думаете, как далеко мы пройдем на этот раз?» – ответила пресс-служба сине-бело-голубых.