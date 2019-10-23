Юрий Семин: «Локомотив» в матче с «Ювентусом» приобрел опыт - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 октября 2019 00:47ФутболКоноплев Александр

Юрий Семин: «Локомотив» в матче с «Ювентусом» приобрел опыт

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Ювентуса» (1:2) в матче Лиги чемпионов отметил, что его команде не хватило сил.

Железнодорожники вели в счете до 77-й минуты.

– Мы сыграли на сто процентов своих возможностей. Я благодарен футболистам. Нам не хватило кондиций тех игроков, которые были больны до этого. В предыдущем матче не было Баринова, Крыховяка, Игнатьева, Хеведеса. В конце кондиций не хватило. Замены? Все шло достаточно неплохо. Счет сохранялся.

– Можно ли было сыграть лучше в прессинге?
– Были возможности сыграть качественнее и лучше выходить в контратаки. Но «Ювентус» этого не позволил, подавлял все попытки для контратак в начальном прессинге.

– На первых минутах казалось, что Мурило играл опорника, но позже опустился в оборону.
– С самого начала он должен был играть правого центрального защитника.

– Что «Локомотив» приобрел в матче с «Ювентусом»?
– Опыт – не каждому футболисту и тренеру удается сыграть против «Ювентуса». Это серьезный опыт для всех, – приводит слова Семина официальный сайт «Локомотива».

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Еще по теме:
Ольга Подчуфарова: Российский спорт – шапито. Я не хочу быть в нем грустным клоуном Источник: IBU ужесточит правило перехода спортсменов в другую сборную Рабочая группа по восстановлению СБР соберется в декабре
Знарок опять победил в Питере. СКА не помогли новички «Спартак» прибыл в Санкт-Петербург после трех поражений подряд от не самых сильных соперников. 20.10.2019 20:30 Хоккей Домрачев Владислав
Павлюченко и Ходыкин: так их засудили или нет? Обзор событий уик-энда Разбираемся: что было интересного на стартовом этапе Гран-при в Лас-Вегасе кроме блестящей победы Анны Щербаковой. 21.10.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
В НХЛ на маленьких коробках играют по-советски. Мнение Виталия Славина Лично мне понадобилось три захода в страну НХЛ, чтобы понять: хоккей у нас и у них, действительно, как два разных вида спорта, а маленькие коробки – не такое уж и зло, в чем я был убежден прежде. 22.10.2019 19:30 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
СКА потерпел четвертое поражение подряд Минское «Динамо» проиграло «Барысу» в серии буллитов «Спартак» одержал волевую победу над «Йокеритом»
Войти в историю. К чему готовятся Бетербиев и Гвоздик Чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,3 кг) из России Артур Бетербиев и обладатель титула IBF украинец Александр Гвоздик в ночь с пятницы на субботу проведут объединительный бой. 18.10.2019 17:00 Бокс Усачев Владислав
Так побеждают чемпионы. Хачанов начал защиту титула в Москве, отыграв пять матчболов Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля», уйдя с пяти матчболов во встрече с Филиппом Кольшрайбером. «Советский спорт» – об основных событиях нового дня московского турнира. 16.10.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Внук Льва Яшина: Фокин выложился на максимум, чтобы сыграть моего деда Бывший вратарь «Динамо» Валерий Фролов выразил свое отношение к предстоящей премьере фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», а рассказал воспоминанием из детства, связанную со своим знаменитым дедом. 22.10.2019 12:30 Футбол Усачев Владислав
Кучеров уже в пятом из восьми матчей сезона не набрал ни одного очка Один из главных фаворитов сезона «Тампа» потерпела дома самое крупное поражение в сезоне, уступив «Колорадо» 2:6. 20.10.2019 09:45 Хоккей Славин Виталий
Сергей Шахрай: Судьи не правы – Павлюченко и Ходыкин катались лучше китайцев Серебряный призер Олимпиады, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай специально для «Советского спорта» подвел итоги короткой программы на первом этапе Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе. 19.10.2019 14:18 Фигурное катание Волохов Юрий
Овечкин забил, а Кузнецов – отдал. «Вашингтон» разобрался с «Чикаго» «Советский спорт» рассказывает о матчах дня. 21.10.2019 09:00 Хоккей Костяев Иван
Новости
01:40 Футбол Сергей Кирьяков: У «Зенита» есть определенная зависимость от Дзюбы
01:23 Биатлон Ольга Подчуфарова: Российский спорт – шапито. Я не хочу быть в нем грустным клоуном
01:13 Футбол Маурицио Сарри: Думаю, в Москве «Локомотив» сыграет по-другому, иначе их цель – Лига Европы
01:01 Футбол Маурицио Сарри: Мне понравился плеймейкер под номером 59
00:52 Футбол Массимо Каррера: Миранчуки готовы играть в Европе
00:47 Футбол Юрий Семин: «Локомотив» в матче с «Ювентусом» приобрел опыт
00:38 Футбол Юрий Семин: Роналду сказал, что «Ювентусу» было тяжело
00:31 Футбол Бенедикт Хеведес: Надеюсь, в Москве наберем очко или три
00:25 Футбол Алексей Миранчук: В конце «Локомотив» подустал
00:14 Футбол Массимо Каррера: Я провел прекрасное время в России и с удовольствием вернулся бы
00:01 Футбол «Манчестер Сити» разгромил «Аталанту». Стерлинг оформил хет-трик
23:58 Футбол «Тоттенхэм» разгромил «Црвену Звезду», «Бавария» обыграла «Олимпиакос»
23:54 Футбол Хет-три Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Брюгге». «Реал» обыграл «Галатасарай»
23:52 Футбол «Локомотив» упустил победу в матче с «Ювентусом»
23:41 Футбол «Ювентус» – «Локомотив». Дибала оформил дубль за две минуты (видео)
23:39 Футбол «Ювентус» – «Локомотив». Дибала сравнял счет (видео)
23:37 Футбол Мбаппе раньше всех забил 15 мячей в Лиге чемпионов
23:24 Футбол Серхио Рамос вышел на первое место по играм в Лиге чемпионов среди защитников
23:01 Баскетбол «Локомотив-Кубань» уступил «Партизану» в Еврокубке
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика