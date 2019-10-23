Юрий Семин: «Локомотив» в матче с «Ювентусом» приобрел опыт

Железнодорожники вели в счете до 77-й минуты.

– Мы сыграли на сто процентов своих возможностей. Я благодарен футболистам. Нам не хватило кондиций тех игроков, которые были больны до этого. В предыдущем матче не было Баринова, Крыховяка, Игнатьева, Хеведеса. В конце кондиций не хватило. Замены? Все шло достаточно неплохо. Счет сохранялся.

– Можно ли было сыграть лучше в прессинге?

– Были возможности сыграть качественнее и лучше выходить в контратаки. Но «Ювентус» этого не позволил, подавлял все попытки для контратак в начальном прессинге.

– На первых минутах казалось, что Мурило играл опорника, но позже опустился в оборону.

– С самого начала он должен был играть правого центрального защитника.

– Что «Локомотив» приобрел в матче с «Ювентусом»?

– Опыт – не каждому футболисту и тренеру удается сыграть против «Ювентуса». Это серьезный опыт для всех, – приводит слова Семина официальный сайт «Локомотива».