Юрий Семин: «Локомотив» в матче с «Ювентусом» приобрел опыт

Железнодорожники вели в счете до 77-й минуты.
– Мы сыграли на сто процентов своих возможностей. Я благодарен футболистам. Нам не хватило кондиций тех игроков, которые были больны до этого. В предыдущем матче не было Баринова, Крыховяка, Игнатьева, Хеведеса. В конце кондиций не хватило. Замены? Все шло достаточно неплохо. Счет сохранялся.
– Можно ли было сыграть лучше в прессинге?
– Были возможности сыграть качественнее и лучше выходить в контратаки. Но «Ювентус» этого не позволил, подавлял все попытки для контратак в начальном прессинге.
– На первых минутах казалось, что Мурило играл опорника, но позже опустился в оборону.
– С самого начала он должен был играть правого центрального защитника.
– Что «Локомотив» приобрел в матче с «Ювентусом»?
– Опыт – не каждому футболисту и тренеру удается сыграть против «Ювентуса». Это серьезный опыт для всех, – приводит слова Семина официальный сайт «Локомотива».
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