Владислав Игнатьев: В матче с «Ювентусом» не хватило людей и сил в центре «Локомотив» проиграл «Ювентусу» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев подвел итоги матча с «Ювентусом» (1:2) на «Ювентус Стэдиум» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Все ребята в раздевалке расстроенные, – приводит слова 32-летнего игрока официальный сайт клуба. – Очень обидное поражение. Я бы не сказал, что у «Ювентуса» было много опасных моментов. Все голы и дальние удары приходили из середины поля. Не хватило людей и сил в центре.

Надеюсь, что в домашней игре болельщики будут поддерживать нас, как сегодня. Гнали вперед все 90 минут. Очень приятно играть в такой атмосфере. В Москве будет совсем другой матч».

Напомним, «Локомотив» открыл счет на 30-й минуте после гола полузащитника Алексея Миранчука и выигрывал до 77-й минуты, когда форвард Пауло Дибала забил ответный мяч, а еще через две минуты аргентинец оформил дубль.

«Атлетико» и «Ювентус» продолжают лидировать в группе D – у обеих команд по семь очков. «Локомотив» остается третьим.

В четвертом туре 6 ноября «Локомотив» и «Ювентус» сыграют в Москве.