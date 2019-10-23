Владислав Игнатьев: В матче с «Ювентусом» не хватило людей и сил в центре

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев подвел итоги матча с «Ювентусом» (1:2) на «Ювентус Стэдиум» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Все ребята в раздевалке расстроенные, – приводит слова 32-летнего игрока официальный сайт клуба. – Очень обидное поражение. Я бы не сказал, что у «Ювентуса» было много опасных моментов. Все голы и дальние удары приходили из середины поля. Не хватило людей и сил в центре.
Надеюсь, что в домашней игре болельщики будут поддерживать нас, как сегодня. Гнали вперед все 90 минут. Очень приятно играть в такой атмосфере. В Москве будет совсем другой матч».
Напомним, «Локомотив» открыл счет на 30-й минуте после гола полузащитника Алексея Миранчука и выигрывал до 77-й минуты, когда форвард Пауло Дибала забил ответный мяч, а еще через две минуты аргентинец оформил дубль.
«Атлетико» и «Ювентус» продолжают лидировать в группе D – у обеих команд по семь очков. «Локомотив» остается третьим.
В четвертом туре 6 ноября «Локомотив» и «Ювентус» сыграют в Москве.
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