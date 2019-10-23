Бенедикт Хеведес: Мы показали, что «Ювентус» можно обыгрывать «Локомотив» пропустил два гола в конце и проиграл «Ювентусу» в Лиге чемпионов.

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Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес прокомментировал матч с «Ювентусом» (1:2) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов на «Ювентус Стэдиум» в Турине.

– Мы заслуживали большего, но разницу сделал (Пауло) Дибала, который перевернул игру за несколько минут, – приводит слова 31-летнего немца официальный сайт клуба. – В концовке мы подустали.

– Какие ожидания от московского матча?

– Такие же, как и от сегодняшнего. Мы показали, что «Ювентус» можно обыгрывать. Забили гол и долгое время вели в счете, но потеряли концентрацию на пять минут в конце.

Напомним, «Локомотив» открыл счет на 30-й минуте после гола полузащитника Алексея Миранчука и выигрывал до 77-й минуты, когда Дибала забил ответный мяч, а еще через две минуты аргентинец оформил дубль.

«Атлетико» и «Ювентус» продолжают лидировать в группе D – у обеих команд по семь очков. «Локомотив» остается третьим.

В четвертом туре 6 ноября «Локомотив» и «Ювентус» сыграют в Москве.