Владислав Игнатьев: Не нужно смотреть на место «Спартака» «Локомотив» примет «Спартак» в 14-м туре премьер-лиги.

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Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев после матча с «Ювентусом» (1:2) высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в 14-м туре премьер-лиги.

«Время приготовиться и разобрать «Спартак» есть, – приводит слова 32-летнего игрока официальный сайт клуба. – Не нужно смотреть на место спартаковцев в таблице. Это дерби, принципиальный матч. Приложим все силы, чтобы победить».

После 13 туров «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу с 29 очками, у «Спартака» 15 очков и десятое место.

Напомним, матч «Локомотив» – «Спартак» пройдет 27 октября на «РЖД Арене» в Москве. Начало игры – 16:30 (мск).