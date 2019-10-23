Бенжамен Павар: «Баварии» не повезло со вторым голом «Бавария» победила «Олимпиакос» в Лиге чемпионов.

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар прокомментировал победу над «Олимпиакосом» (2:1) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее.

«Уверен, что мы добились прогресса в игре в обороне по сравнению с предыдущими матчами, – приводит слова 23-летнего француза официальный сайт УЕФА. – Со вторым пропущенным мячом нам просто не повезло, неудачный рикошет застал Ману (Нойера) врасплох. Мы набрали три очка и будем работать еще усерднее, чтобы пропускать меньше».

Напомним, у чемпионов Германии дубль оформил поляк Роберт Левандовски, а гол, ставший победным, забил француз Корантен Толиссо.

«Бавария» набрала девять очков и продолжает лидировать в группе B, опережая на пять очков «Тоттенхэм».

В четвертом туре 6 ноября команды «Бавария» и «Олимпиакос» сыграют в Мюнхене.