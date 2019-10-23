«Нижний Новгород» сыграл вничью с «Краснодаром-2» в первом матче при Евдокимове - Советский спорт
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23 октября 2019 17:57ФутболКоноплев Александр

«Нижний Новгород» сыграл вничью с «Краснодаром-2» в первом матче при Евдокимове

В матче 19-го тура ФНЛ «Краснодар-2» дома сыграл вничью с «Нижним Новгородом» – 2:2.

Гости быстро забили два мяча – на пятой и 16-й минутах отличился Павел Игнатович. Хозяева ответили дублем Германа Онугхи – он забивал на 29-й и 54-й минутах.

«Нижний Новгород» провел первый матч после назначения Роберта Евдокимова на пост главного тренера клуба.

После первого круга волжане набрали 25 очков, занимая десятое место (у идущей следом «Чайки» есть игра в запасе).

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