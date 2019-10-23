«Лейпциг» – «Зенит». Стартовые составы

Названы стартовые составы «Лейпцига» и «Зенита» на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Упамекано, Забитцер, Форсберг, Вернер, Клостерманн, Лукмен, Мюкиле, Лаймер, Кампль.
Запасные: Мвого, Сараччи, Айдара, Поульсен, Нкунку, Матеус Кунья, Демме.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос, Барриос, Оздоев, Шатов, Дриусси, Азмун, Дзюба.
Запасные: Лунев, Осорио, Жирков, Смольников, Ерохин, Кузяев, Мак.
Матч пройдет в Лейпциге. Начало – в 19:55 по московскому времени.
Стартовый состав сине-бело-голубых на матч #РБЛейпцигЗенит! pic.twitter.com/PUmIFsYLyr— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) October 23, 2019