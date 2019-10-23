«Лейпциг» – «Зенит». Стартовые составы - Советский спорт
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23 октября 2019 18:47ФутболКоноплев Александр

«Лейпциг» – «Зенит». Стартовые составы

Матч пройдет в Лейпциге. Начало – в 19:55 по московскому времени.

Названы стартовые составы «Лейпцига» и «Зенита» на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Упамекано, Забитцер, Форсберг, Вернер, Клостерманн, Лукмен, Мюкиле, Лаймер, Кампль.

Запасные: Мвого, Сараччи, Айдара, Поульсен, Нкунку, Матеус Кунья, Демме.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос, Барриос, Оздоев, Шатов, Дриусси, Азмун, Дзюба.

Запасные: Лунев, Осорио, Жирков, Смольников, Ерохин, Кузяев, Мак.

Матч пройдет в Лейпциге. Начало – в 19:55 по московскому времени.

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