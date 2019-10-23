Михаил Кержаков: Проиграли. Не знаю, что еще сказать Вратарь был краток.

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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков был немногословен после поражения в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига» (1:2). Этот проигрыш стал для петербуржцев первым в этом евросезоне.

– Проиграли. Не знаю, что еще сказать. Пропустили два гола, вот и все, – приводит слова футболиста «Матч ТВ».