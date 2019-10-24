Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА Об этом сообщает пресс-служба организации.

Россия лишилась шестой позиции в таблице коэффициентов УЕФА после матчей «Локомотива» и «Зенита» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, столичный клуб проиграл «Ювентусу» (1:2), а команда из Санкт-Петербурга уступила «РБ Лейпциг» (1:2). В другом матче лиссабонская «Бенфика» обыграла «Лион» (2:1).

Таким образом, Португалия набрала 43,849 балла и обошла Россию в списке (43,549). Теперь португальцы занимают 6-е место, а россияне заняли седьмую позицию.