Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА - Советский спорт
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24 октября 2019 10:42ФутболГичунцев Артур

Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Россия лишилась шестой позиции в таблице коэффициентов УЕФА после матчей «Локомотива» и «Зенита» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, столичный клуб проиграл «Ювентусу» (1:2), а команда из Санкт-Петербурга уступила «РБ Лейпциг» (1:2). В другом матче лиссабонская «Бенфика» обыграла «Лион» (2:1).

Таким образом, Португалия набрала 43,849 балла и обошла Россию в списке (43,549). Теперь португальцы занимают 6-е место, а россияне заняли седьмую позицию.

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