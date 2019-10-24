ФИФА утвердила ограничения по арендам игроков В Шанхае состоялось заседание совета ФИФА.

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) на своем заседании в Шанхае утвердил реформу по ограничениям аренд игроков, сообщает официальный сайт организации.

По новым правилам, со следующего сезона клубы не смогут отдать в клубы иностранных чемпионатов или взять у них в аренду больше восьми игроков в возрасте от 22 лет. А к сезону-2022/2023 количество арендованных игроков сократится до шести. При этом два клуба не смогут отдать в аренду друг другу более трех игроков.

Кроме того, был утвержден потолок агентской комиссии – 10 процентов от стоимости трансфера агентам, представляющим продающий клуб и три процента – представителям игрока и клуба, совершающего покупку.

Отметим, что заседание совета ФИФА состоялось в Шанхае.