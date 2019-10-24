Александр Ерохин: После чемпионата мира нужно было поддержать уровень позитива вокруг сборной

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался об успешном выступлении сборной России в отборочном турнире Евро-2020.
«На данный момент в нашей сборной, помимо того, что она сильна как команда, каждый человек силен как индивидуальность, как личность, – приводит слова 30-летнего Ерохина официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – После того, как выстрелили на чемпионате мира, все ждали, что потом, возможно, будет спад. В этот момент нужно было сыграть так, как мы и сделали: добивались побед, поддерживали уровень позитива вокруг сборной».
Напомним, после поражения от Бельгии (1:3) в стартовом туре отборочного турнира сборная России одержала семь побед подряд и гарантировала себе участие в финальном турнире, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе Санкт-Петербурге.
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