Урош Спаич: Все знают, что в Турции никому не бывает легко «Краснодар» сыграет с «Трабзонспором» в Лиге Европы.

Защитник «Краснодара» Урош Спаич прокомментировал предстоящий матч с «Трабзонспором» в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

«Матч против «Трабзонспора» очень важен для нас, – приводят «Известия» слова 26-летнего серба. – Все знают, что в Турции никому не бывает легко играть против местных команд. Так что мы готовимся и ждем очень тяжелую встречу.

Мы имеем уже два поражения на групповом этапе Лиги Европы, поэтому надеюсь, что вернемся из Турции с хорошим результатом».

Матч «Трабзонспор» – «Краснодар» пройдет 24 октября на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне. Начало – 22:00 (мск). В параллельном матче «Хетафе» примет «Базель».