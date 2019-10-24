Ивелин Попов: В матче с «Сочи» будет другой «Ростов», не тот, что играл с «Зенитом»

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов высказался о предстоящем матче 14-го тура премьер-лиги с «Сочи».
«Хотя «Сочи» и проводит первый сезон в РПЛ, но многих футболистов я хорошо знаю, играл с ними в «Рубине» и «Ростове», – приводит слова 31-летнего болгарина официальный сайт клуба. – Уверен, вы увидите другой «Ростов», не тот, что играл против «Зенита». В РПЛ любая команда непредсказуема, нужно быть сконцентрированными на 300% и тогда сможем выиграть».
Напомним, в матче предыдущего тура «Ростов» потерпел поражение от «Зенита» (1:6). После 13 туров команда занимает четвертое место в турнирной таблице премьер-лиги.
Матч «Ростов» – «Сочи» пройдет 26 октября на «Ростов Арене». Начало игры – 19:00 (мск).
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