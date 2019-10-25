Бенедикт Хеведес: Не могу думать о «Спартаке» сразу после матча с «Ювентусом» Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес – о предстоящем матче 14-го тура российской премьер-лиги против «Спартака».

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- Не могу думать о «Спартаке» сразу после матча с «Ювентусом». Несмотря на то что прошедшая встреча получилась очень энергозатратной, не думаю, что это станет проблемой перед дерби. У нас будет несколько дней, чтобы восстановиться и подготовиться к этому важному матчу, - приводят слова защитника «Известия».

Напомним, что матч «Локомотив» - «Спартак» состоится 27 октября и начнется в 16:30 по московскому времени.