Гол Забитцера в ворота «Зенита» признан лучшим в Лиге чемпионов - Советский спорт
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25 октября 2019 16:35Футбол

Гол Забитцера в ворота «Зенита» признан лучшим в Лиге чемпионов

Форвард «РБ Лейпцига» Марсель Забитцер стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов.

Напомним, что гол Забитцера принес немецкой команде победу над «Зенитом» в матче 3-го тура группового этапа со счетом 2:1.

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