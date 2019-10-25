Гол Забитцера в ворота «Зенита» признан лучшим в Лиге чемпионов Форвард «РБ Лейпцига» Марсель Забитцер стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов.

Новости СМИ2 Напомним, что гол Забитцера принес немецкой команде победу над «Зенитом» в матче 3-го тура группового этапа со счетом 2:1. ⚽️ Marcel Sabitzer takes #UCL Goal of the Week for his scintillating strike against Zenit! 🎇#GOTW | @NissanFootball pic.twitter.com/ufhQBlaYOg — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 25, 2019