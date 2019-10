Арнольд Шварценеггер: В НБА есть игрок с прозвищем «Терминатор», в футболе пусть это будет Роналду

- В НБА есть игрок с прозвищем «Терминатор». Не думаю, что в футболе есть такой игрок. Так почему бы не исправить это? Пусть это будет Роналду. Только теперь всем нужно его так называть, чтобы это распространилось, - приводит слова Шварценеггера «РИА Новости» со ссылкой на BBC.

Ранее Шварценеггер попробовал предсказать, чем закончится матч 10-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

