Арнольд Шварценеггер: В НБА есть игрок с прозвищем «Терминатор», в футболе пусть это будет Роналду Американский актер Арнольд Шварценеггер - о том, кому из футболистов он был дал прозвище «Терминатор».

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- В НБА есть игрок с прозвищем «Терминатор». Не думаю, что в футболе есть такой игрок. Так почему бы не исправить это? Пусть это будет Роналду. Только теперь всем нужно его так называть, чтобы это распространилось, - приводит слова Шварценеггера «РИА Новости» со ссылкой на BBC.

Ранее Шварценеггер попробовал предсказать, чем закончится матч 10-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».