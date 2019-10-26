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26 октября 2019 20:59ФутболКоноплев Александр

«Ростов» обыграл «Сочи»

В чемпионате России троевластие.

В матче 14-го тура российской премьер-лиги «Ростов» дома обыграл «Сочи» – 2:0.

Дубль на счету Романа Еременко.

РПЛ
14-й тур

«Ростов» – «Сочи» – 2:0 (1:0)

Голы: Еременко, 41 (1:0); Еременко, 79 (2:0).

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов (Саплинов, 75), Байрамян (Зайнутинов, 63), Ерёменко, И. Попов, Хаджикадунич, Норманн (Глебов, 86), Шомуродов.

«Сочи»: Джанаев, Юрганов, Калугин, Мевля, Померко, Бурмистров (Бахтияров, 86), Цаллагов (Полоз, 76), Набиуллин, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный (Карапетян, 71).

Предупреждения: Попов, 88; Глебов, 90+1 – нет.

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