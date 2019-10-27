Тедеско получил предупреждение за споры с арбитром Встреча проходит на «РЖД Арене».

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско получил предупреждение от Алексея Еськова. Главный арбитр матча с «Локомотивом» показал желтую карточку специалисту за споры.

Напомним, команда Тедеско в эти минуты проводит матч с «Локо» в рамках 14-го тура РПЛ. По итогам первого тайма счет 0:0.

Добавим, что 34-летний немец возглавил команду в этом месяце. Он сменил на тренерском мостике Олега Кононова.