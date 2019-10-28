Казань подала заявку на проведение Суперкубка Европы 2023 года Если заявка будет одобрена, матч пройдет на «Казань Арене».

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил о том, что Казань подала заявку на проведение матча за Суперкубок Европы в 2023 году.

«Заявку на проведение Суперкубка подали, предоставили все необходимые документы», – приводит «Р-Спорт» слова Леонова.

Если заявка будет одобрена, то в 2023 года на «Казань Арене» сыграют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2022/2023.

Напомним, ранее в России ни разу не проходили матчи за Суперкубок Европы. При этом Москва принимала финалы Кубка УЕФА (1999) и Лиги чемпионов (2008). А в 2021 году финал Лиги чемпионов пройдет на стадионе «Санкт-Петербург».