Ивелин Попов: Карпин и Кононов – это небо и земля - Советский спорт
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28 октября 2019 15:28ФутболЛипкин Антон

Ивелин Попов: Карпин и Кононов – это небо и земля

Болгарин покинул «Спартак» при Кононове.

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов сравнил главного тренера команды Валерия Карпина с Олегом Кононовым, с которым работал в «Спартаке».

«Карпин выделяется тем, что к нему не может кто-то подойти и сказать: «Поставь в состав этого игрока, а не того», и он это сделает, – приводит слова 32-летнего болгарина официальный сайт «Ростова». – А у Кононова было так, у него нет своего мнения во многих ситуациях.

Карпин всегда встает на защиту игроков, берет ответственность на себя. Так что для меня и по профессиональным, и по человеческим качествам – это небо и земля».

Напомним, Попов выступал за «Спартак» с 2015 по 2018 годы. В зимнюю паузу прошлого сезона красно-белые расторгли контракт с игроком, после чего он перешел в «Ростов».

31 октября «Спартак», сменивший Кононова на немца Доменико Тедеско, примет «Ростов» в 1/8 финала Кубка России.

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