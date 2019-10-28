Казань потратит 1,7 миллиона евро на проведение Суперкубка УЕФА

Казань готова принять матч на Суперкубок УЕФА 2022 или 2023 года.
Столица Татарстана готова обеспечить болельщикам бесплатный проезд в общественном транспорте и гарантирует толерантное отношение ко всем гостям города независимо от цвета кожи, сексуальной ориентации и национальности.
По предварительным подсчетам, проведение матча обойдется в 1,7 миллиона евро – в четыре раза меньше, чем проведение Суперкубка УЕФА-2016 в Таллине.
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