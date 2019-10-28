Рибери дисквалифицирован за толчок арбитра (видео) Об этом сообщает Football Italia.

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери пропустит три матча. Такое решение было принято по итогам поединка с «Лацио» (1:2) в 9-м туре серии А.

Напомним, французский футболист был недоволен работой судейской бригады и толкнул бокового арбитра, пытаясь оспорить некоторые решения главного рефери.

36-летний хавбек перебрался в «Фиорентину» минувшим летом. В текущем сезоне он провел 9 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи.