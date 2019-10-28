Магомед-Шапи Сулейманов: Хотел бы попробовать себя в другом чемпионате Ранее сообщалось, что форвард интересен дортмундской «Боруссии».

Нападающий «Краснодара» Магомед Шапи Сулейманов рассказал о планах на будущее, отметив, что пока не думает о переезде в европейский клуб.

«Конечно, мне бы хотелось себя попробовать в другом чемпионате. У меня нет чувства, что я наигрался в «Краснодаре», что я отблагодарил клуб. Хотелось бы играть в Лиге чемпионов с «Краснодаром», но надо в этом сезоне сделать так, чтобы мы туда попали. И там уже себя показывать. Думаю, будут предложения», – сказал футболист в интервью Евгению Савину.

19-летний Сулейманов выступает за «Краснодар» с июля 2017 года. В текущем сезоне он провел 21 матч, забил 6 голов и отдал 4 голевых передачи. Его контракт в силе до 30 июня 2022 года.