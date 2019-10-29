Мусаев подтвердил интерес дортмундской «Боруссии» к Сулейманову Ранее сообщалось, что немецкий клуб пытался приобрести игрока минувшим летом.

Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов мог оказаться в «Боруссии» Дортмунд. Эту информацию подтвердил старший тренер «быков» Мурад Мусаев.

«Мы были в Швейцарии и где-то случайно увиделись с представителями «Боруссии». Они сказали, что клуб следит за Шапи, и спросили можем ли мы его продать. Но мы не готовы», – сказал специалист в интервью Евгению Савину.

19-летний Сулейманов выступает за «Краснодар» с июля 2017 года. В текущем сезоне он провел 21 матч, забил 6 голов и отдал 4 голевых передачи. Его контракт в силе до 30 июня 2022 года.