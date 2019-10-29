Мусаев подтвердил интерес дортмундской «Боруссии» к Сулейманову - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 октября 2019 01:46ФутболГичунцев Артур

Мусаев подтвердил интерес дортмундской «Боруссии» к Сулейманову

Ранее сообщалось, что немецкий клуб пытался приобрести игрока минувшим летом.

Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов мог оказаться в «Боруссии» Дортмунд. Эту информацию подтвердил старший тренер «быков» Мурад Мусаев.

«Мы были в Швейцарии и где-то случайно увиделись с представителями «Боруссии». Они сказали, что клуб следит за Шапи, и спросили можем ли мы его продать. Но мы не готовы», – сказал специалист в интервью Евгению Савину.

19-летний Сулейманов выступает за «Краснодар» с июля 2017 года. В текущем сезоне он провел 21 матч, забил 6 голов и отдал 4 голевых передачи. Его контракт в силе до 30 июня 2022 года.

Ее собственная лига. Трусова упала и… разгромила всех с мировым рекордом! На этапе серии Гран-при в канадской Келоуне очередную феноменальную победу одержала Александра Трусова. Евгения Медведева заняла пятое место. 27.10.2019 02:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Трусова и Ханю синхронно исполнили четверные прыжки (видео) Илья Авербух: Для борьбы на равных Медведевой нужно учить четверной прыжок Сергей Шахрай: Ханю и Чен – как Месси и Роналду
Кудашов вышел из пике. СКА в Череповце прервал серию поражений «Советский спорт» рассказывает о матчах и событиях дня в КХЛ. 28.10.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав
Владимир Пономарев: У ЦСКА нет полузащитников. Только полуфутболисты Легендарный футболист московского ЦСКА и сборной СССР прокомментировал поражение армейцев от «Динамо» (0:1) в рамках 14-го тура РПЛ. 28.10.2019 14:30 Футбол Усачев Владислав
Крах Медведевой и Трусова в засаде – так начался канадский этап Гран-при На втором этапе серии Гран-при в канадской Келоуне после короткой программы Александра Трусова идет третьей, Евгения Медведева – увы, только шестой. 26.10.2019 01:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Трусова и Ханю синхронно исполнили четверные прыжки (видео) Илья Авербух: Для борьбы на равных Медведевой нужно учить четверной прыжок Сергей Шахрай: Трусова может бороться за медали и в мужских турнирах
Составит ли Хачанов компанию Медведеву в Лондоне? Три интриги парижского «Мастерса» В понедельник в Париже стартовал предпоследний в сезоне турнир ATP. Три россиянина поборются за титул. «Советский спорт» – об основных интригах французского «Мастерса». 28.10.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Не Трусовой единой. Бойкова и Козловский – чемпионы канадского Гран-при Вслед за Александрой Трусовой второе золото 2-го этапа Гран-при России принесли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, победившие в парном катании. 27.10.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Касаткина уже не чемпионка. И потеряет 30 строчек в рейтинге Дарья Касаткина не защитила титул на «Кубке Кремля», проиграв уже в первом раунде – украинке Даяне Ястремской. В рейтинге WTA экс-первая ракетка России может покинуть топ-70. 15.10.2019 21:30 Теннис Мысин Николай
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Так побеждают чемпионы. Хачанов начал защиту титула в Москве, отыграв пять матчболов Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля», уйдя с пяти матчболов во встрече с Филиппом Кольшрайбером. «Советский спорт» – об основных событиях нового дня московского турнира. 16.10.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Трусова идет на новый рекорд, Медведева – на Теннелл. Анонс турниров уик-энда Сегодня в Канаде начинается второй этап Гран-при. В женском одиночном катании Россию будут представлять Александра Трусова и Евгения Медведева. 25.10.2019 09:50 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
01:48 Олимпиада WADA получила информацию об изменениях в московской лаборатории
01:46 Футбол Мусаев подтвердил интерес дортмундской «Боруссии» к Сулейманову
01:34 Футбол Валерий Карпин: Мотивировать футболиста, который получает миллионы? Это смешно
00:57 Футбол «Спартак» претендует на белорусского форварда. Он забил 18 голов в 25 матчах
00:37 Бокс Хантер опубликовал информацию о бое с Поветкиным
00:22 ММА Фрэнсис Нганноу: Зачем мне нужен бой с Волковым?
00:12 Теннис Рублев проиграл Тсонга на старте турнира в Париже
23:49 Хоккей Алексей Кудашов: СКА потихоньку переламывает ситуацию
23:25 ММА Отец Нурмагомедова дал прогноз на бой Емельяненко – Кокляев
23:07 Футбол Магомед-Шапи Сулейманов: Хотел бы попробовать себя в другом чемпионате
22:55 Хоккей Дмитрий Квартальнов – о матче с «Амуром»: Во втором периоде наши защитники провалились
22:30 Футбол Матвей Сафонов – об интересе «Фиорентины»: Зачем мне это надо?
22:16 ММА Серроне – Макгрегору: Подпиши контракт, и мы это сделаем
22:01 Хоккей Шесть игроков из КХЛ сыграют за сборную Швеции на Кубке Карьяла
21:49 Футбол В Италии сообщили об интересе «Зенита» к защитнику «Ромы»
21:32 Хоккей «Ак Барс» дома переиграл «Амур»
21:29 Хоккей СКА победил «Северсталь» и прервал серию из пяти поражений
21:24 Хоккей «Нефтехимик» отыгрался с 0:3 и победил «Адмирал»
21:23 Футбол РФС не сможет наказать Слуцкого за оскорбление руководства «Ротора»
21:11 Футбол Рибери дисквалифицирован за толчок арбитра (видео)
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array