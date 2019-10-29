Мурад Мусаев: Агенты, связанные с «Боруссией», спрашивали, готов ли «Краснодар» продать Шапи - Советский спорт
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29 октября 2019 14:23ФутболЛипкин Антон

Мурад Мусаев: Агенты, связанные с «Боруссией», спрашивали, готов ли «Краснодар» продать Шапи

Сулейманов забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи в 21 матче сезона.

Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о том, что полузащитник команды Магомед-Шапи Сулейманов мог оказаться в «Боруссии» (Дортмунд).

– Шапи? В Швейцарии мы разговаривали с агентами, связанными с «Боруссией», – сказал Мусаев в новом выпуске YouTube-канала «КраСава». – Они сказали, что смотрели Шапи, и спросили, готов ли клуб его продать. Но не было ни официального предложения, ни официальных чисел.

– Готов ли клуб его продать?
– Нет.

Напомним, 19-летний Сулейманов в нынешнем сезоне забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи в 21 матче во всех турнирах. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 2022 года.

По оценкам сайта Transfermarkt.com, стоимость Сулейманова составляет 6,5 миллиона евро.

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