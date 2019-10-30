«Урал» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Арсеналом» Встреча прошла в Екатеринбурге.

Загрузка... Пресс-служба «Урала» выложила видео из раздевалки после победы над тульским «Арсеналом» в 1/8 финала Кубка России. Добавим, что за выход в полуфинал команда Дмитрия Парфенова поспорит с победителем пары «Нижний Новгород» – «Шинник». Лучшие эмоции! pic.twitter.com/fOFh2zXekB — ФК Урал (@FCURAL) 30 октября 2019 г.