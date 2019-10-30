«Урал» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Арсеналом» - Советский спорт
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30 октября 2019 20:18ФутболГичунцев Артур

«Урал» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Арсеналом»

Встреча прошла в Екатеринбурге.

Пресс-служба «Урала» выложила видео из раздевалки после победы над тульским «Арсеналом» в 1/8 финала Кубка России.

Добавим, что за выход в полуфинал команда Дмитрия Парфенова поспорит с победителем пары «Нижний Новгород» – «Шинник».

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