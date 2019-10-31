«Реал» на своем поле разгромил «Леганес» - Советский спорт
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31 октября 2019 01:19ФутболГичунцев Артур

«Реал» на своем поле разгромил «Леганес»

Встреча прошла на «Сантьяго Бернабеу».

Мадридский «Реал» добыл три очка в матче 11-го тура испанской примеры против «Леганеса» (5:0).

В составе «сливочных» отличились Родриго, Тони Кроос, Серхио Рамос, а также Карим Бензема и Лука Йович.

Рамос, выступающий за столичный клуб с 2005 года, забил в 16-м сезоне подряд и повторил рекорд капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

Таким образом, подопечные Зинедина Зидана набрали 21 очко и сократили отставание от «Барселоны» до одного балла. «Леганес», у которого 5 очков, расположился на последней, 20-й позиции.

Примера
11-й тур

«Реал» – «Леганес» – 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – 7 Родриго, 2:0 – 8 Кроос, 3:0 – 24, пенальти Рамос, 4:0 – 69, пенальти Бензема, 5:0 – 90 Йович.

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