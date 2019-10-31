Александр Побегалов: Для нас допинг – игра на хорошем стадионе «Шинник» победил «Нижний Новгород» и вышел в ¼ финала Кубка России.

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Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов прокомментировал выход в ¼ финала Кубка России после победы над «Нижним Новгородом» (2:2, по пенальти – 3:0) в матче 1/8 финала на стадионе «Нижний Новгород».

«Для нас допинг – игра на хорошем стадионе, – приводит слова Побегалова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Что в Волгограде, где победили, что даже проигранный 0:1 матч в Калининграде – в любом случае на аренах, построенных к чемпионату мира, чувствовали себя по-особенному.

Качественный газон, хорошая акустика, трибуны. В таких условиях у ребят получается показать характер и яйца».

Напомним, в основное время у «Шинника» забили Дмитрий Самойлов и Александр Эктов. При этом, ведя со счетом 2:0, гости позволили «Нижнему Новгороду» отыграться в меньшинстве.

Соперником «Шинника» по ¼ финала станет «Урал», который также по пенальти обыграл «Арсенал». Хозяина поля определит жеребьевка.