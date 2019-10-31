Бэйл не досмотрел до конца матч с «Леганесом», но не будет оштрафован Валлиец уехал со стадиона «Сантьяго Бернабеу» на 82-й минуте игры.

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не стал досматривать матч 11-го тура примеры с «Леганесом» (5:0), сообщает Marca.

30-летний валлиец уехал со стадиона «Сантьяго Бернабеу» на 82-й минуте и не увидел пятый гол, который забил серб Лука Йович.

Отметим, что по клубным правилам Бэйл не будет оштрафован, поскольку в «Реале» разрешено игрокам уезжать со стадиона после 80-й минуты.

Бэйл продолжает восстановление после травмы, которую он получил 13 октября в матче отборочного турнира Евро-2020 с Хорватией (1:1). При этом игрок не дал добро озвучивать характер повреждения.

«Реал» набрал 21 очко и занимает второе место в турнирной таблице примеры, отставая от «Барселоны» на одно очко.