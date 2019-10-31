Александр Медведев: Если Суперкубок УЕФА отдадут Казани, обязательно поможем Казань претендует на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб готов помочь Казани, если ее утвердят местом проведения матча за Суперкубок УЕФА 2023 года.

«Мы открыты для обмена опыта со всеми, и сами его перенимаем, – приводит ТАСС слова Медведева. – Здесь мелочей нет, очень часто это искусство управления, а не дополнительные финансовые затраты. В случае успеха (заявки Казани) обязательно будем помогать».

Напомним, ранее в России ни разу не проходили матчи за Суперкубок Европы. При этом Москва принимала финалы Кубка УЕФА (1999) и Лиги чемпионов (2008). А в 2021 году финал Лиги чемпионов пройдет на стадионе «Санкт-Петербург».