Чалов, Максименко и Сафонов вызваны в молодежную сборную на матчи с Латвией и Сербией - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 ноября 2019 13:29ФутболЛипкин Антон

Чалов, Максименко и Сафонов вызваны в молодежную сборную на матчи с Латвией и Сербией

Россия сыграет с Латвией в Ростове-на-Дону и с Сербией в Нише.

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов назвал состав команды на сбор перед матчами отборочного турнира Евро-2021 c Латвией и Сербией.

На сбор «молодежки», который начнется 10 ноября в Новогорске, вызваны 23 игрока:

вратари: Денис Адамов («Краснодар-2»), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар);

защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Алексей Татаев («Млада-Болеслав», Чехия), Николай Рассказов («Спартак»), Никита Калугин («Сочи»), Данил Степанов («Рубин»), Никита Каккоев («Томь»), Михаил Лысов («Локомотив»);

полузащитники: Артем Голубев («Уфа»), Данил Глебов («Ростов»), Константин Кучаев (ЦСКА), Иван Обляков (ЦСКА), Максим Глушенков («Спартак»), Наиль Умяров («Спартак»), Даниил Уткин («Краснодар»), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»);

форварды: Вячеслав Грулев («Динамо»), Федор Чалов (ЦСКА), Иван Игнатьев («Краснодар»).

Напомним, сборная России сыграет с Латвией 15 ноября в Ростове-на-Дону и с Сербией 19 ноября в Нише.

После четырех туров отборочного турнира Польша возглавляет группу 5 с десятью очками, Россия набрала восемь очков и идет второй. У Сербии четыре очка и четвертое место, у Латвии – два очка и последняя позиция.

Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Виктор Майгуров: Большинству стран все равно, как выполняются критерии восстановления СБР Александр Тихонов: Тысяча процентов, что Логинова заставляли употреблять допинг Юрий Ганус: Новый глава WADA Витольд Банька – человек достаточно самостоятельный
Все будет против Ковалева. Что ждать от боя с «Канело»? «Советский спорт» – о главном поединке в жизни российского боксера. 31.10.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
И блином, и ловушкой: кто самый крутой вратарь КХЛ «Советский спорт» составил топ-10 лучших голкиперов лиги. 31.10.2019 13:00 Хоккей Кузютина Елена
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Виктор Майгуров: Большинству стран все равно, как выполняются критерии восстановления СБР Александр Тихонов: Тысяча процентов, что Логинова заставляли употреблять допинг Рабочая группа по восстановлению СБР соберется в декабре
Эдуард Трояновский: На гонорар могу купить квартиру … в Орле Ближайший бой Трояновского пройдет 14 ноября. 25.10.2019 19:00 Бокс Усачев Владислав
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Бийол-гол. ЦСКА пробился в четвертьфинал Кубка России Армейцы благодаря голу Яки Бийола в компенсированное время одолели дома «Уфу», прервав неудачную серию из шести матчей. 30.10.2019 21:15 Футбол Мощенко Захар
Исмаил Силлах: Ковалев изобьет Альвареса Бывший соперник Сергея Ковалева украинец Исмаил Силлах считает, что именно россиянин является фаворитом предстоящего поединка с мексиканцем Саулем Альваресом. 30.10.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав
Яка Бийол: Забил мяч на инстинкте После матча Кубка России ЦСКА – «Уфа» своими впечатлениями поделились полузащитники армейцев Яка Бийол и Константин Кучаев. 30.10.2019 22:30 Футбол Григорьевская Юлия
Трусова и Ханю: параллельный четверной на прощанье. Обзор событий уик-энда Все внимание в минувшие выходные было приковано к канадскому этапу Гран-при, где россияне взяли два золота и вообще было много интересного. 28.10.2019 13:30 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
13:44 Футбол Станислав Черчесов: В сборной не рассматриваем Бакаева в центре поля, а Зобнина на фланге
13:29 Футбол Чалов, Максименко и Сафонов вызваны в молодежную сборную на матчи с Латвией и Сербией
13:17 Футбол Евгений Кафельников: Тедеско продержится в «Спартаке» максимум полтора года
13:07 Хоккей Сятери, Яруллин и Шипачев признаны лучшими игроками КХЛ в октябре
12:54 Хоккей Николай Заварухин: В матче с ЦСКА была супермотивация и супердисциплина
12:45 Хоккей Лаури Марьямяки: Мы много работали, но Коновалов был очень хорош
12:40 Хоккей Майк Пелино: Коновалов действовал очень уверенно
12:31 Хоккей Пачиоретти набрал 500-е очко в НХЛ, у него 250 голов и 250 передач
12:23 Хоккей Николай Цулыгин: «Динамо» показало «Салавату» как играть на маленьких площадках
12:17 Хоккей Владимир Крикунов: Подождите немного – «Динамо» запоет
11:59 Хоккей Дэвид Немировски – после поражения от «Куньлуня»: Очень доволен игрой
11:53 Хоккей Курт Фрейзер: Смит в очередной раз был великолепен
11:46 Футбол Сергей Игнашевич: Если «Торпедо» по спортивному принципу выйдет в РПЛ, то точно будет там играть
11:40 Футбол Оливье Тилль: Мы играем с «Локомотивом» дома и постараемся победить
11:35 Футбол Видаль отказался от контракта с «Шанхай СИПГ» с зарплатой в десять миллионов евро
11:24 Футбол Кристиян Бистрович: Бывает, играешь хорошо, но не добиваешься результата, а с «Уфой» вышло наоборот
09:58 Футбол Никола Влашич: Нынешняя команда у «Зенита» лучше, чем в прошлом сезоне
09:51 Футбол Стефано Пиоли: Жаль, что исход матча со СПАЛ оставался нерешенным до самого конца
09:35 Футбол Артем Ребров: Не пропусти мы на последних минутах, наверное, не были бы «Спартаком»
09:26 Олимпиада Марафон и соревнования по ходьбе на Олимпийских играх перенесены в Саппоро
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array