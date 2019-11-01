Чалов, Максименко и Сафонов вызваны в молодежную сборную на матчи с Латвией и Сербией Россия сыграет с Латвией в Ростове-на-Дону и с Сербией в Нише.

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов назвал состав команды на сбор перед матчами отборочного турнира Евро-2021 c Латвией и Сербией.

На сбор «молодежки», который начнется 10 ноября в Новогорске, вызваны 23 игрока:

вратари: Денис Адамов («Краснодар-2»), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар);

защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Алексей Татаев («Млада-Болеслав», Чехия), Николай Рассказов («Спартак»), Никита Калугин («Сочи»), Данил Степанов («Рубин»), Никита Каккоев («Томь»), Михаил Лысов («Локомотив»);

полузащитники: Артем Голубев («Уфа»), Данил Глебов («Ростов»), Константин Кучаев (ЦСКА), Иван Обляков (ЦСКА), Максим Глушенков («Спартак»), Наиль Умяров («Спартак»), Даниил Уткин («Краснодар»), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»);

форварды: Вячеслав Грулев («Динамо»), Федор Чалов (ЦСКА), Иван Игнатьев («Краснодар»).

Напомним, сборная России сыграет с Латвией 15 ноября в Ростове-на-Дону и с Сербией 19 ноября в Нише.

После четырех туров отборочного турнира Польша возглавляет группу 5 с десятью очками, Россия набрала восемь очков и идет второй. У Сербии четыре очка и четвертое место, у Латвии – два очка и последняя позиция.