Юрий Лодыгин: Матч будет не легкий, но «Зенит» обыграет ЦСКА Голкипер турецкого «Газиантепа» Юрий Лодыгин поделился ожиданиями от предстоящей встречи 15-го тура чемпионата России между «Зенитом» и ЦСКА.

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- Матч будет не легкий, но «Зенит» обыграет ЦСКА. Я искренне желаю «Зениту» и петербургским болельщикам всего самого, самого хорошего.

Поверьте, «Зенит» всегда нацеливался на самые высокие результаты в этом турнире. Не получалось? Да, попадали на команды, которые в тот момент были готовы лучше, однако еще раз подчеркну - мы выходили на поле с одной целью: выигрывать, - цитирует Лодыгина Bobsoccer.

Добавим, что матч состоится в субботу, 2 ноября, в Санкт-Петербурге. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

После 14 туров «Зенит» с 32 очками возглавляет турнирную таблицу российской премьер-лиги, ЦСКА, имея в активе 26 очков, располагается на пятой строчке.