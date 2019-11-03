Доменико Тедеско: Если Тил выйдет на поле, значит, не играет кто-то другой, это бесконечная история Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал непопадание голландского полузащитника красно-белых Гуса Тиля в стартовый состав.

- Конечно, все хотят играть. У нас большая команда, много игроков. Есть еще и вторая команда, оттуда приходят парни и тоже хотят играть за основу. Гус талантливый парень с высоким уровнем мастерства.

Мы часто общаемся с Гусом на тему, почему он не играет, когда сыграет… Если Гус выйдет на поле, значит, не играет кто-то другой. И это бесконечная история, почему не играет тот или иной футболист.

У нас много центральных полузащитников. Только что мы говорили о Тиле, есть Зобнин. Выбор велик, проблем тут нет. Хорошо, когда есть, из кого выбирать, но я не стану сегодня называть ни состава, ни даже одной фамилии, - цитирует Тедеско Sport24.ru.

Добавим, что в ближайший понедельник, 4 ноября, в Москве «Спартак» в рамках 15-го тура российской премьер-лиги встретится с «Арсеналом». Игра пройдет на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

После 14 туров «Спартак» набрал 18 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Арсенал» с 16 очками расположился на 11-й строчке.