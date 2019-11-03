«Бавария» уволила Нико Ковача (фото)

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию. Клуб поблагодарил тренера за работу. Готовить команду к матчам против «Олимпиакоса» в Лиге чемпионов и дортмундской «Боруссии» в чемпионате Германии будет Ханс Флик, который был помощником Ковача.
Напомним, что «Бавария» занимает четвертое место в турнирной таблице бундеслиги.
Добавим, что Ковач начал тренировать мюнхенскую команду с лета 2018 года. Под его руководством клуб стал чемпионом страны и обладателем Кубка, а также Суперкубка.
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