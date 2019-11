«Бавария» уволила Нико Ковача (фото)

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию. Клуб поблагодарил тренера за работу. Готовить команду к матчам против «Олимпиакоса» в Лиге чемпионов и дортмундской «Боруссии» в чемпионате Германии будет Ханс Флик, который был помощником Ковача.

Напомним, что «Бавария» занимает четвертое место в турнирной таблице бундеслиги.

Добавим, что Ковач начал тренировать мюнхенскую команду с лета 2018 года. Под его руководством клуб стал чемпионом страны и обладателем Кубка, а также Суперкубка.

«My brother Robert and I would ~* to thank FC Bayern for these past 18 months. During that time our team won the Bundesliga, the DFB Cup and the Supercup. It was a good time. I with the club and the team all the very best.”



🗣️ Niko Kovač pic.twitter.com/sIaOZgLIY4