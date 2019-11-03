«Бавария» уволила Нико Ковача (фото) - Советский спорт
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03 ноября 2019 23:45ФутболВащенко Сергей

«Бавария» уволила Нико Ковача (фото)

Официальный сайт «Баварии» сообщает, что специалист Нико Ковач уволен с поста главного тренера команды из-за неудовлетворительных результатов.

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию. Клуб поблагодарил тренера за работу. Готовить команду к матчам против «Олимпиакоса» в Лиге чемпионов и дортмундской «Боруссии» в чемпионате Германии будет Ханс Флик, который был помощником Ковача.

Напомним, что «Бавария» занимает четвертое место в турнирной таблице бундеслиги.

Добавим, что Ковач начал тренировать мюнхенскую команду с лета 2018 года. Под его руководством клуб стал чемпионом страны и обладателем Кубка, а также Суперкубка.

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