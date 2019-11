Андре Гомешу в понедельник будет сделана операция

Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш перенесет в понедельник операцию на сломанном голеностопе, сообщает официальный твиттер клуба.

В воскресенье во втором тайме матча с «Тоттенхэмом» (1:1) на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле 26-летний португалец получил травму в результате подката корейца Сон Хын Мина и столкновения с ивуарийцем Сержем Орье. По итогам обследования у Гомеша был диагностирован перелом правого голеностопа со смещением.

