Андре Гомешу в понедельник будет сделана операция

Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш перенесет в понедельник операцию на сломанном голеностопе, сообщает официальный твиттер клуба.
В воскресенье во втором тайме матча с «Тоттенхэмом» (1:1) на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле 26-летний португалец получил травму в результате подката корейца Сон Хын Мина и столкновения с ивуарийцем Сержем Орье. По итогам обследования у Гомеша был диагностирован перелом правого голеностопа со смещением.
Отметим, что главный арбитр матча Мартин Аткинсон удалил Сона Хын Мина, показав форварду «шпор» прямую красную карточку.
В нынешнем сезоне Гомеш провел девять матчей за «Эвертон». Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
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