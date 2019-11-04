Мариу признан лучшим игроком «Локомотива» в октябре Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Полузащитник сборной Португалии Жоау Мариу – лучший игрок «Локомотива» по итогам октябрьских матчей.

Отмечается, что к такому мнению пришли болельщики, отдавшие футболисту 50,63 % голосов. В прошлом месяце Мариу отыграл 5 матчей и забил 1 гол.

На втором месте расположился российский хавбек Алексей Миранчук (33,71 %), а замкнул тройку лучших бразильский защитник Мурило, у которого 7,63 % голосов.

10 ноября «Локомотив» примет «Краснодар» в 15-м туре РПЛ.

Жоао Марио – лучший футболист «Локо» в октябре 👏🏻

Более 50% болельщиков отдали свои голоса за португальца, отметив его технику, активность на поле, а также первый гол, забитый за железнодорожников в ворота «Ахмата» ❤💚



➡️ https://t.co/2fzsHB7DZD pic.twitter.com/vVMnCDGXk1 — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 4 ноября 2019 г.