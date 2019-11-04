Гомеш перенес операцию после перелома ноги «Эвертон» подтвердил, что полузащитнику команды Андре Гомешу сегодня была сделана операция после перелома голеностопа правой ноги.

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Как сообщает пресс-служба английского клуба, хавбек проведет некоторое время в больнице,после чего вернется в на базу команды, чтобы начать реабилитацию под руководством медицинского персонала «Эвертона».

Также от имени Андре Гомеша «Эвертон» поблагодарил всех болельщиков команды и всех членов футбольной семьи за огромную поддержку, которую клуб получил после вчерашнего игры.

Напомним, что в концовке второго тайма встречи с «Тоттенхэмом» Гомеш получил травму в результате подката со стороны Сон Хын Мина и покинул поле на носилках.