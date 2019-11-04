Президент «Арсенала» назвал очень хорошим выступление команды в первом круге Президент «Арсенала» Гурам Аджоев оценил выступление тульской команды в первом круге чемпионата России.

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- Про итог первого круга: мы потихоньку поднимались в течение всего сезона. Сейчас находимся на шестом месте, поэтому поставлю «четыре с плюсом», то есть очень хорошо. Не отлично, потому что были матчи, где могли набрать три очка, - приводит слова Аджоева ТАСС.

Напомним, что после 15 туров «Арсенал» набрал 19 очков и расположился на шестой строчке в турнирной таблице российской премьер-лиги.