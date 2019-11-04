Роналду поддержал Гомеша, получившего перелом голеностопа Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поддержал португальского полузащитника «Эвертона» Андре Гомеша, получившего перелом голеностопа в игре с «Тоттенхэмом».

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- Быстрого восстановления, Андре. Желаю тебе вернуться еще сильнее. Крепко обнимаю, - написал Роналду в сторис своего Instagram.

Ранее пресс-служба «Эвертона» сообщила, что Гомешу была сделана операция. Отмечалось, хавбек проведет некоторое время в больнице, после чего вернется в на базу команды, чтобы начать реабилитацию под руководством медицинского персонала «Эвертона».