Дзюба, Миранчук и Влашич вошли в символическую сборную тура по версии InStat - Советский спорт
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05 ноября 2019 15:28ФутболЛипкин Антон

Дзюба, Миранчук и Влашич вошли в символическую сборную тура по версии InStat

В сборную тура вошли игроки девяти клубов.

РПЛ опубликовала сборную, составленную из лучших игроков 15-го тура чемпионата по версии компании InStat.

Самое большое представительство у «Зенита» (три игрока), который сыграл вничью с ЦСКА (1:1) на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Лучшие игроки 15-го тура по версии InStat index:

голкипер: Юрий Дюпин («Рубин»);
защитники: Денис Кулаков («Урал»), Урош Спаич («Краснодар»), Иван Ордец («Динамо»), Дуглас Сантос («Зенит»);
полузащитники: Антон Швец («Ахмат»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Александр Ерохин («Зенит»), Никола Влашич (ЦСКА);
форварды: Владимир Обухов («Тамбов»), Артем Дзюба («Зенит»).

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