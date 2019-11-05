Дзюба, Миранчук и Влашич вошли в символическую сборную тура по версии InStat В сборную тура вошли игроки девяти клубов.

Загрузка... РПЛ опубликовала сборную, составленную из лучших игроков 15-го тура чемпионата по версии компании InStat. Самое большое представительство у «Зенита» (три игрока), который сыграл вничью с ЦСКА (1:1) на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Лучшие игроки 15-го тура по версии InStat index: голкипер: Юрий Дюпин («Рубин»);

защитники: Денис Кулаков («Урал»), Урош Спаич («Краснодар»), Иван Ордец («Динамо»), Дуглас Сантос («Зенит»);

полузащитники: Антон Швец («Ахмат»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Александр Ерохин («Зенит»), Никола Влашич (ЦСКА);

форварды: Владимир Обухов («Тамбов»), Артем Дзюба («Зенит»). Символическая сборная 1️⃣5️⃣ тура #РПЛ по версии Instat Index 🔝 pic.twitter.com/dhILbSc7y1 — Российская Премьер-Лига (@rfpl) November 5, 2019 '); } '); }