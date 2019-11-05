Сергей Кривохарченко: Значительную роль в увольнении Ковача могли сыграть лидеры «Баварии» Известный комментатор Сергей Кривохарченко высказался об увольнении Нико Ковача с поста главного тренера мюнхенской «Баварии».

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– Значительную роль в увольнении Ковача могли сыграть и лидеры «Баварии». Возможно, Нико был отправлен в отставку именно после разговора с игроками. Ни для кого не секрет, что Карло Анчелотти, например, был уволен после недовольства со стороны Мануэля Нойера, Томаса Мюллера и других лидеров команды. Арьен Роббен тогда позволил себе сказать, что его сын тренируется интенсивнее, чем «Бавария» при Анчелотти.

Возможно, руководство «Баварии» решило поспешить с увольнением в связи с хорошей игровой формой конкурентов. Дортмунд и Гладбах начали выигрывать, очень высока плотность в верхней части турнирной таблицы. Боссы мюнхенцев, вероятно, не поверили, что Ковачу во второй год подряд удастся сократить отставание от лидера и стать чемпионом Германии, – приводит слова Кривохарченко портал «Евро-футбол. Ру».

Хорватский специалист возглавил «Баварию» в июле 2018 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка страны. 48-летний тренер был уволен после гостевого поражения со счетом 1:5 от «Айнтрахта» в матче 10-го тура бундеслиги.

Исполняющим обязанности главного тренера мюнхенцев назначен Ханс Флик. На данный момент «Бавария» занимает четвертое место в чемпионате, отставая от лидирующей менхенгладбахской «Боруссии» на четыре очка.