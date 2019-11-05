Гроссо назначен главным тренером «Брешии»

Бывший защитник сборной Италии Фабио Гроссо подписал контракт с «Брешией». Отмечается, что в этой должности он сменил Эудженио Корини, который был уволен в эти выходные. О других деталях сделки не уточняется.
Будучи тренером, 41-летний специалист работал наставником «Бари», «Вероны» и молодежной команды «Ювентуса».
В 2006 году он помог сборной Италии выиграть чемпионат мира.
На данный момент «Брешиа» занимает 19-е место в таблице серии А, набрав 7 очков.
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