Гроссо назначен главным тренером «Брешии» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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Бывший защитник сборной Италии Фабио Гроссо подписал контракт с «Брешией». Отмечается, что в этой должности он сменил Эудженио Корини, который был уволен в эти выходные. О других деталях сделки не уточняется.

Будучи тренером, 41-летний специалист работал наставником «Бари», «Вероны» и молодежной команды «Ювентуса».

В 2006 году он помог сборной Италии выиграть чемпионат мира.

На данный момент «Брешиа» занимает 19-е место в таблице серии А, набрав 7 очков.