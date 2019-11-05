Бенедикт Хеведес: «Ювентусу» не совсем понравилось играть с «Локомотивом» Встреча прошла в Турине.

Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хеведес вспомнил об игре с «Ювентусом» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов, который завершился победой итальянцев (2:1).

«Футболистам «Ювентуса» совсем не понравилось играть против нас. Мы вели до 77-й минуты, но соперник перевернул все за счет индивидуального мастерства. Хороший матч, все бились на пределе возможностей, но именно детали решают в Лиге чемпионов. Если мы надежно сыграем в обороне, то сможем показать хороший футбол» – сказал Хеведес клубной пресс-службе.

Завтра, 6 ноября «Локо» примет «Юве» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Москве и стартует в 20.55 мск.