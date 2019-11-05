Сон, из-за которого Гомеш сломал ногу, избежал дисквалификации - Советский спорт
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05 ноября 2019 22:26ФутболГичунцев Артур

Сон, из-за которого Гомеш сломал ногу, избежал дисквалификации

Об этом сообщает Sky Sports.

Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин избежал наказания за свою игру в матче 11-го тура АПЛ против «Эвертона» (1:1).

Согласно источнику, Футбольная ассоциация Англии (FA) посчитала, что игрок сфолил ненамеренно, поэтому его красную карточку отменили.

Напомним, футболист свалил полузащитника «ирисок» Андре Гомеша, который после падения столкнулся с защитником «шпор» Сержем Орье и сломал лодыжку.

Ранее сообщалось, что за этот поступок Сон будет наказан пропуском трех матчей.

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