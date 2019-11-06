Александр Бородюк: «Лейпциг» показал, где на данный момент находятся команды Бывший тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал поражение «Зенита» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига» (0:2).

- Мы уступаем в скорости, уступаем в борьбе. Защитники «Лейпцига» показали, как надо бороться на каждом участке поля. Все по делу, они просто сильнее. «Лейпциг» показал класс и преподал урок. Немцы показали, где на данный момент находятся команды, - рассказал Бородюк в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что после четвертого тура «Зенит» набрал четыре очка и занимает третью строчку в турнирной таблице группы G. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга на своем поле встретится с «Лионом».